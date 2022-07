Novetats al Mercat de Productors del Berguedà. Després de tres edicions, la versió estiuenca d'aquesta mostra de Cal Rosal aposta ara per un horari de tarda-vespre. El certamen se celebrarà aquest dissabte 9 de juliol a la Porta del Comerç a partir de les 19:30 hores i s’allargarà fins ben entrada la mitjanit.

L'objectiu d'aquest canvi d'horari és combatre la calor que es preveu en aquesta època i aprofitar els vespres d'estiu, alhora que s'ofereix una programació musical que ha preparat l'Associació Cultural i Esportiva de Cal Rosal (ACE).

I és que l'altra novetat és la coincidència del mercat amb la Festa Major de Cal Rosal, matant dos ocells d'un tret, segons han coincidit els organitzadors en roda de premsa. El president de l'associació, Josep Badia, ha celebrat recuperar la festa al complet, després de dos anys de pandèmia, i la coincidència amb el Mercat.

Aquest format també permet que els visitants aprofitin per sopar, gràcies a l'oferta gastronòmica que han preparat la quinzena de productors que participaran en el certamen. A més de vendre els seus productes, oferiran platets i tapes elaborats per a l'ocasió.

La programació inclou una nova activitat: un tast de vins a càrrec de La Diferenta i amb la col·laboració de la DO Pla de Bages. És una aposta que complementa una oferta amb uns productors del Bages nord, un dels més propers a la comarca, tal com ha detallat Maria Costa, membre de l'organització.

La novetat musical arribarà ja amb l'obertura de portes del Mercat, amb l'actuació de Cèlia Vila Music. La programació que ha preparat l'ACE seguirà amb The Dirty Reelers i Josep Maria Cantimplora, mentre tancarà la festa PD Salas Xic.

Els productors en aquesta ocasió seran Blancafort formatges, Mel de l'Avi Joan, Formatges Cuirols, La cooperativa, Formatgeria Tiraval, La Rocatova, L’Escairador, Peu de Roques, La Parada d'Olvan, Soler de Preixana, Cal Pauet, Bauma de les Deveses i Grenyut.

Per Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, es busca trencar amb l'"estigma del producte del Berguedà", molt centrat en el bolet, a través de productors potents i diversitat de productes. Alhora, posa la Porta del Comerç com un punt de referència per als visitants estivals, ha considerat.

Després d’aquesta edició d’estiu, el certament tornarà a la tardor, concretament el 30 d’octubre, ja en horari de matins i amb noves activitats per dinamitzar l’espai de vendes. Serà aleshores quan tocarà valorar com ha funcionat el projecte fins al moment, segons ha dit Vall. "El simple fet de provocar alguna cosa ja és positiu", ha celebrat.

L'alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, ha posat en relleu que aquesta nova edició del Mercat és una prova pilot, provant ara aquest format de vespre en la versió estiuenca. Creu que "pot contribuir que hi hagi més públic", per bé que la previsió és "difícil".

Fer xarxa i generar complicitats

Tot i el nou format, el projecte manté els objectius inicials pels quals va néixer. El certamen ha de servir perquè els productors facin xarxa entre ells i trobin complicitats, ha recordat Costa. A banda, el Mercat de Productors del Berguedà ha d’ajudar a posicionar la comarca com a territori amb un gran ventall de productes de proximitat i amb valor afegit, alhora que fa d'aparador.

El Mercat de Productors del Berguedà és una iniciativa de l’Ajuntament d’Olvan Ajuntament d'Olvan, la Unió de Comerciants i Botiguers de Cal Rosal i Olvan i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.