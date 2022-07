L’Ajuntament de Berga destina 60.000 euros a subvencionar projectes i iniciatives impulsades per entitats locals sense ànim de lucre durant l’anualitat de 2022. El consistori promou aquesta convocatòria mitjançant el procediment de concurrència competitiva en què poden prendre part les associacions i entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats.

Es tracta d’una iniciativa promoguda per cinquè any consecutiu. El termini per a la presentació de sol·licituds estarà obert del 5 de juliol al 5 d’agost i la tramitació caldrà fer-la de forma telemàtica.

Les activitats subvencionables s’hauran de realitzar entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2022 al municipi. L’import concedit per activitat es concretarà en funció de l’aplicació dels criteris de valoració establerts en les bases, i en cap cas podrà excedir el 50% del cost total. La subvenció és compatible amb altres subvencions.