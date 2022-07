Dia de celebració i de castells a la plaça Sant Pere de Berga pel 10è aniversari de la colla castellera local. La celebració ha comptat amb la presència dels Castellers de Sabadell, padrins de la colla berguedana, i de la Colla Castellera de la Cerdanya que són fillols de la de Berga amb una gran exhibició de la colla local. Una mica abans de les sis de la tarda, les colles convidades esperaven a l’amfitriona a la plaça de Sant Pere quan aquesta ha arribat al ritme de les gralles i els timbals. Així, a la plaça s’hi van acumular prop de 300 castellers de les tres colles. A la plaça també s’hi han acostat un centenar d’espectadors que van poder gaudir d’una atractiva jornada castellera.

La jornada s'ha desenvolupat a la plaça de Sant Pere, ja que és allà on els Castellers de Berga es van posar la seva camisa blava per primera vegada el 7 de juliol del 2012. Llavors s'han estrenat amb el 4 de 6, el 3 de 6 i el 4 de 6 amb agulla. Els castells de dissabte contrasten amb els de fa 10 anys. Després d’estrenar el 5 de 7 durant la diada dels Quatre Fuets, dissabte l'han repetit amb èxit. Els altres dos castells van ser el 3 de 7 amb agulla i el 4 de 7 amb agulla, que s'han fet per primera vegada aquesta temporada. «El pilar de 5 no l’havíem fet cap cop i l’hem estrenat directament dins d’un castell», ha explicat Alba Cruanyes, cap de colla dels Castellers de Berga, un cop ha finalitzat la diada.

«Estem molt contents. Havent passat tot el que hem passat, el millor regal és veure que la colla està viva, que portem més de 70 camises avui a plaça i que ha estat una senyora diada», ha assegurat Marc Rovira, l’altre cap de colla de la formació berguedana.

Rovira ha explicat que en aquests 10 anys a la colla hi ha hagut alts i baixos, amb la pandèmia de la covid-19 com el moment més complicat de gestionar, però «ara estem forts, la gent en té moltes ganes i només podem mirar endavant». En aquest sentit el cap de colla ha apuntat que ara l’objectiu de cara al futur és «buscar els castells més alts i complicats possibles i créixer socialment».

La celebració dels 10 anys dels Castellers de Berga ha acabat amb un sopar al Cine Catalunya i actuacions musicals a càrrec de Jises & The Funkytects, Sicuta Versions i PD Urrixic amb la presència de les colles convidades.