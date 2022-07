Berga està celebrant la 7a edició del programa d’activitats esportives i educatives Salut a l’Estiu, entre el 4 i el 29 de juliol, a les piscines de la zona esportiva municipal Toni Sabata. Es tracta d’una iniciativa que té l’objectiu de promoure els hàbits saludables i l’exercici físic entre la població durant l’estiu a la ciutat.

En aquesta edició, la graella d’activitats esportives del programa Salut a l’Estiu està formada per gairebé una desena d’activitats esportives diferents. Per exemple, hi ha sessions de salut postural, aiguagim, zumba, defensa personal, karate i aquazumba, entre d’altres.

Es tracta d’activitats aptes per a tots els públics, però cal tenir en compte la forma física de cada persona a l’hora de participar-hi. En el material de difusió s’indica el grau d’intensitat de les activitats (baixa i moderada), així com les activitats adreçades específicament al públic infantil.

Les propostes són gratuïtes i no es requereix inscripció prèvia per participar-hi. El punt de trobada de les activitats que es faran a les instal·lacions esportives serà la pista vermella situada a l’accés de l’equipament de les piscines municipals d’estiu. En cas de pluja, les sessions quedaran suspeses i no es programaran de nou.

A banda, Berga també s’ha tornat a mullar en sumar-se a la iniciativa Mulla’t. Es tracta d’una jornada organitzada arreu de Catalunya per la Fundació Esclerosi Múltiple que té com a objectiu acompanyar les persones afectades per aquesta malaltia i destinar fons a la recerca i la investigació. La capital del Berguedà va participar en la jornada fent una sessió d’aquazumba, a càrrec de Sandra Tristante, tècnica del Centre Esportiu Municipal El Tossalet, celebrada ahir dissabte al matí.