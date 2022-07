Els Castellers de Berga no estan d'acord amb el sistema de puntuacions per accedir al Concurs de Castells de Tarragona d'aquest 2022. Els de la camisa blava respecten la decisió presa amb els nous criteris que marquen la classificació (que tenen en compte actuacions prepandèmiques), però no la comparteixen perquè "no mostra el moment real que viuen les colles".

Com relaten, l'organització ha considerat que el rànquing que es feia fins ara no defineix el nivell de les coses a causa de l'anomalia de la represa després de les restriccions de la Covid-19. Fins al moment, venia marcat per les 5 millors actuacions des de l’1 de setembre de l’any anterior fins al 31 d’agost del concurs. Els berguedans relaten que ara també es tenen en compte actuacions prèvies a la pandèmia.

Per això, defensen que el més just hauria estat "posar els comptadors a 0 per a l'edició de 2022". "L’aturada per la pandèmia ha provocat un canvi considerable en el panorama casteller i, en general, recuperar el volum de camises i el nivell tècnic està costant molt. És per aquest motiu que, vista la nova etapa castellera que ha començat, no trobem sentit comptabilitzar actuacions d’abans de la pandèmia per al concurs d’enguany", argumenten en una entrada al seu lloc web.

Els Castellers de Berga consideren que hi hauria un "retrat més proper a la realitat" si es comptabilitzessin les millors actuacions a partir de l'1 de setembre de 2021 o a partir de l'1 de gener de 2022, "o que un mínim de les 5 actuacions puntuables fossin de 2022".

En el seu cas, les millors actuacions les han realitzat en els darrers 2 mesos, cosa que "no passa en cap de les colles classificades" davant seu. "Celebrarem un Concurs de Castells el 2022 amb la base del moment de les colles abans de la Covid-19, de com estaven fa 3 anys", destaquen al respecte.

En qualsevol cas, els berguedans destaquen que participaran en el concurs que correspongui en funció de la normativa i les puntuacions acordades per l'organització. "Entenem que s’ha d’establir un criteri, però també volem mostrar el nostre desacord i és per això que n’exposem els motius", insisteixen.

Les opcions d'entrar a concurs

Per bé que encara falten jornades, els Castellers de Berga marxaran de vacances després de la Diada Castellera dels Països Catalans que se celebra dissabte a la capital berguedana. "Sobretot a la zona no tradicional, el ritme casteller disminueix moltíssim a l’estiu i es poden esperar poques novetats significatives", argumenten.

Així doncs, els de la camisa blava no entraran al concurs de la Tarraco Arena Plaça (TAP) de Tarragona, sinó que aniran al de Torredembarra. "El sistema de puntuació acordat ens perjudica enormement i ens classifica per a la jornada de Torredembarra", sostenen. Enguany es manté el nombre de colles participants, com en les darreres edicions: les 12 millors es classifiquen a la jornada de diumenge a la TAP, les 18 següents a la jornada del dissabte, i les 12 que segueixen a Torredembarra el diumenge previ.

Tal com recorden, Castellers de Berga (fundats l'any 2012) han participat en les edicions del concurs 2013 i 2014 a Torredembarra i, a les del 2016 i 2018, a Tarragona, mentre la de 2020 es va suspendre a causa de la pandèmia del coronavirus.