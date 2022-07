Els Elois de la recuperació han estat uns Elois lleugerament diferents dels darrers anys. Les restriccions en la utilització de l'aigua, impulsades arran de la sequera del territori, han marcat aquesta peculiar edició de la passada del diumenge. Avui la gent no ha pogut utilitzar els safaretjos i fonts públiques (per bé que algunes estaven obertes), i tampoc s'han habilitat mànegues com la de la plaça Sant Pere, entre altres mesures.

El consistori també havia insistit en l'ús responsable, apel·lant al sentit comú en la passada matinal de diumenge, que és l’única activitat de la festa d’Els Elois vinculada a l’aigua. Es tracta d'un element introduït en la celebració els anys 40 del segle passat. Això no obstant, l'aigua no ha faltat en aquesta particular edició d'Els Elois, que ha comptat amb una participació de berguedans similars a l'habitual. En la passada de diumenge ningú que ho ha desitjat s'ha quedat sense ser remullat. Tampoc les 4 mules, 10 cavalls i 29 rucs que han fet el recorregut. Els veïns, com és habitual, han tirat de cassons, palanganes i galledes. I, fins i tot, alguns han emprat algunes mànegues domèstiques des de l'interior de casa seva. "Desobediència!", cridava algú poc content amb les restriccions del consistori. A partir de les 7 del matí s'han pogut agafar els rucs, fins a iniciar la passada pels volts de les 9 del matí, a la plaça de la Font del Ros. Esmorzar a Santa Magdalena i benedicció dels animals a la plaça de Sant Pere, fins a acabar el recorregut i retornar les bèsties. Després de la missa a l'Església de Sant Francesc, amb la tradicional boda típica de l'Alt Berguedà, ha arribat un dels moments àlgids de la festa, amb el ballet de Déu (o de l'Adéu), a la plaça de Sant Joan. El marc s'ha tornat a omplir per gaudir d'aquesta tan tradicional i tan berguedana dansa, sota un sol de justícia i, de nou, amb temperatures que arribaven als 30 graus. Les ombres han anat més preuades que mai, i tothom ha pogut gaudir d'aquest joiós ball. Activitat des de divendres La festa d'Els Elois d'enguany va arrancar el divendres amb la novetat infantil de la festa. Durant el dissabte es van fer altres activitats, com la primera passada, l'escenificació teatral de El rapte de la núvia o el sopar i festa jove a la nit.