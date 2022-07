La carretera C-16 registra retencions entre Cercs i la Nou de Berguedà per la pluja torrencial que hi està caient. Segons informa trànsit, es registren retencions de 3 km a Cercs i 4 km a Nou de Berguedà. Es demana precaució en els desplaçaments per visibilitat reduïda i aigua a l'asfalt. Per això, Protecció Civil recomana tancar preventivament tots els guals i punts inundables de la zona i demana prudència a la ciutadania a l'hora de desplaçar-se i de dur a terme activitats a l'aire lliure. Hi ha activat el pla Inuncat al Berguedà, el Bages, el Moianès i Osona, on la situació és de "perill màxim".