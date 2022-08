Els veïns i veïnes de Sant Jaume de Frontanyà, que durant l'estiu es poden arribar a triplicar, estan sense cobertura ni internet o amb una connexió molt deficient des del passat dia 15 dia d'agost, a causa d'una avaria en el repetidor del poble.

L'alcalde del municipi, Manel Anselmo, destaca que "estem deixats de la mà de Déu" i critica la inoperància de Movistar. El batlle explica que quan es posa en contacte amb l'operadora per informar de l'avaria l'atenen com si fos un usuari particular, derivant-lo al número d'avaries, el 1002. "És patètic", sosté Anselmo.

A una part de les llars del poble arriba la senyal del repetidor del municipi, que està completament inoperant, i en l'altra es doten del repetidor de Les Lloses, que encara funciona però amb una connexió molt pobre. En aquesta època, al poble hi pot haver uns 60 residents, la majoria persones grans que s'han de moure a llocs amb cobertura "per donar senyals de vida als familiars", apunta l'alcalde. "És una odissea, em truquen a mi però ja no sé que fer", afegeix Anselmo, que no descarta que el consistori acabi prenent mesures legals contra la operadora.

Anselmo comenta que l'operadora reconeix la incidència però "en cap moment ens donen cap dada, termini ni tipus d'avaria". No és el primer cop que el poble es troba en una situació d'aquestes característiques, però mai havien passat tants dies sense reestablir-se el servei. Ara bé, en altres casos en que el municipi s'ha quedat sense cobertura i han vingut els tècnics a resoldre l'avaria, ells mateixos haurien reconegut que posaven material reciclat i de segona mà, denuncia l'alcalde.