Boscos plens de bolets i boletaires i, ahir dissabte, carrers també ambientats en la tardor micològica a Berga. La capital berguedana va viure una fira Berga Bolet que en cada edició es converteix en més polièdrica.

El carrer Major es va convertir des de primera hora del matí en un mercat boletaire a l’aire lliure que complementava el mercat i l’esperit de dissabte. Parades de venda, establiments de restauració que n’oferien de cuits, concursos infantils al voltant del món del bolet i parades divulgatives que mostraven totes les varietats i propietats de bolets del Berguedà. A peu de parada, Isaac Roca explicava que l’abundància de bolets que hi ha al bosc no s’està traduint al mercat en uns preus més baixos. Així, per exemple, les tarifes situaven el rovelló mitjà a 29 euros el quilo, el petit i el rossinyol a 35 euros el quilo; els ceps a 25, les llenegues a 35 i, el més econòmic, el camagroc a 22 euros el quilo. El ritme de compra va ser alt durant la jornada, amb molts aficionats amb ganes de cuinar. Qui els volia menjar ja al carrer ho va poder fer amb la paella que oferia Rebeca Carmona, amb racions de rovellons amb all i ceps.

El gran complement a la matinal de mercat i degustació el va posar al vespre el recuperat concurs de tapes, pel qual una vintena de restauradors es van instal·lar al carrer Major per oferir tapes de creació amb el bolet com a base. Els vianants van poder sopar amb propostes com ara «Biquini de rovellons», «Gyoza de rovellons i botifarra de perol».