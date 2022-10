La tardor, després de l’estiu, és una de les èpoques més fortes pel sector. Un dels principals atractius pels clients són els bolets, tot i que el president de l’Associació d’Agroturisme del Berguedà, Oriol Baños, matisa que «tant si es fan bolets o no, la tardor és atractiva de per sí».

Si bé les previsions per l’octubre són bones, es preveu que el pic d’ocupació d’aquesta estació ja ha passat. Aquest cap de setmana, el sector va fer el ple amb la celebració de l’Ultra Trail. De fet, alguns dies abans de l’esdeveniment ja estava tot al 100% i molts interessats es van quedar sense allotjament.

Per altra banda, l’ocupació global es preveu que sigui d’un 35%, tenint en compte que en els dies feiners és d’un 20%. Baños assegura que són xifres normals per l’època de l’any. Amb l’arribada de més fred, però, al mes de novembre, el sector preveu que l’ocupació baixi clarament.

El perfil habitual d’usuari de les cases rurals a la tardor és familiar i provinent de la resta de Catalunya, tot i que també hi ha algun client anglès i francès, que és més freqüent en època estival.

Els càmpings presenten xifres molt positives pels caps de setmana d’aquest mes, fins i tot millors que en el turisme rural. El president de l’Associació de Càmpings del Berguedà, Joan Montanyà, assegura que els establiments preveuen vorejar el 100%. «L’octubre i el novembre sol ser una època bona pel bolet», destaca Montanyà.

No obstant, a partir del pont de Tots Sants es preveu que l’ocupació vagi baixant, sobretot en les parcel·les de client ocasional i pel que fa al lloguer de bungalous.

El Càmping Resort no té gaires bones perspectives

En canvi, el càmping més important de la comarca, Berga Resort, no té unes perspectives tan bones per al que queda de més d’octubre. Després d’omplir per l’Ultra Trail, la previsió per a aquest cap de setmana es que no s’ompli, si bé fonts de l’establiment destaquen que hi ha moltes reserves a última hora.

Un esdeveniment que el càmping troba a faltar a la comarca en aquesta època és «Horrorland», ja que asseguren que els garantia plena ocupació per a les properes dates, més que la febre boletaire habitual de cada any.