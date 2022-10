El cantant Joan Dausà ha visitat aquest matí l'escola d'educació especial Llar Santa Maria de Queralt, de Berga. Els nervis i l'emoció es palpaven entre alumnes del centre, que l'esperaven al pati de l'escola. Cançons de Dausà sonant i confeti a punt. Ho tenien tot perquè la rebuda fos especial. I ho ha estat. L'entuasiasme es reflectia a les cares dels infants i joves de la Llar, que han donat la benvinguda a Joan Dausà amb un text que -jugant amb títols de cançons seves- ha agraït al cantant la visita d'avui i el concert solidari que farà al pavelló de Cercs el dissabte 12 de novembre.

L'admiració per a Joan Dausà s'ha demostrat amb la interpretació del tema Ho Tenim Tot, que ha tocat amb el clarinet Josep Maria Grant, usuari del Taller Coloma. La resta, taral·larejaven la tornada sota l'atenta mirada i la participació del mateix Dausà. "M'han obert el cor", reconeixia. "Estic al·lucinant", expressava.

A més, Dausà no ha marxat de la Llar amb les mans buides sinó amb una llibreta "perquè puguis escriure les lletres de les pròximes cançons" i un barret de Patum, "perquè vinguis a la nostra Patum". Aquests han estat els missatges que li han fet arribar els nois i noies. Dausà, els ha donat les gràcies i tot seguit ha signat autògrafs per a tots. El paper amb el missatge de Joan Dausà personalitzat l'ensenyaven i el guardaven com si fos un tresor. Ha estat una matinal entranyable. "Una manera molt bonica de començar el dilluns i la setmana", coincidien a destacar.

La visita de Joan Dausà s'ha acabat amb un recorregut per les instal·lacions de l'escola de la Llar, per conèixer de prop una de les potes de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, que serà la beneficiària del concert del 12 de novembre a Cercs. "És bonic saber per a què ens movem i on focalitzem l'energia, per això he volgut conèixer el centre i el projecte". En aquest sentit, Dausà ha animat a tothom a assistir-hi: "Serà un concert especial", on s'hi suma la sensibilització per a un projecte i el fet que "passaran coses", segons ha avançat: "És un dels últims de la gira i hi haurà sorpreses. Per exemple, alguna col·laboració amb artistes berguedans".

La gerent de la Fundació Pro Disminuïts, Ester Comellas, ha remarcat que "el concert és un regal i també ho és que avui ens hagi pogut visitar. Estem molt contents". Els diners que es recaptin es destinaran, segons ha dit Comellas, a la rehabilitació de l’hotel El Blat de Terradelles, a Bagà, on s’està preparant l’obertura d’una llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Per la seva banda, Diana Sànchez, directora de l'escola de la Llar, també ha volgut agrair la visita de Joan Dausà: "Per a nosaltres és important, sobretot a nivell d'entitat. Pot aportar visualització, que som aquí. Som especialistes en lo especial".

El concert de Joan Dausà a Cercs serà el dissabte 12 de novembre, a les 10 de la nit. Després del concert de Dausà, actuarà el grup berguedà Thug Life. Les entrades valen 20 euros per al públic general i 12, per als menors de 10 anys. Es poden comprar en aquest enllaç.

El regidor de l'àrea de Cultura de Cercs, Jordi Ragués, espera arribar a la màxima afluència de públic: "El pavelló té capacitat per a 2.000 persones, i com més l'omplim millor. El concert serà potent, donarem visibilitat a la Fundació i serem solidaris amb els seus projectes".