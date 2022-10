L’equip de govern de Berga (CUP) comunicarà aquesta setmana per escrit als treballadors de la neteja viària el seu compromís de pagar a l’empresa la part de diners que fa temps que reclama. Tractaments Ecològics té la concessió del servei amb un contracte caducat des de fa set anys, i això fa que cobri les factures a preus del 2015. D’aquí el conflicte que fa anys que s’arrossega, amb reivindicacions tant de l’empresa com dels treballadors, que no poden cobrar els preus actualitzats i han arribat a amenaçar amb una vaga del servei de neteja als carrers de Berga.

La setmana passada, l’Ajuntament es va reunir amb totes les parts implicades per posar sobre la taula una solució: un Acord de Continuïtat. Es tracta d’una mesura a la qual es pot acollir el consistori per poder poder pagar factures endarrerides a preus actualitzats. Segons ha explicat a Regió7 el regidor d’Hisenda de Berga, Marià Miró, “aquest Acord de Continuïtat ens permet augmentar la retribució al contractista. És una solució que ha de tancar el conflicte, i ja tenim en marxa els tràmits per poder-ho aprovar el més aviat possible”. Reconeix que el procediment administratiu no es resol d’un dia per l’altre però està convençut que d’aquí a unes setmanes es podrà aprovar l’Acord de Continuïtat i pagar cada mes un complement de diners a l’empresa que presta el servei. Ara, s’estan redactant uns informes que fixaran la xifra.

Actualment, Tractaments Ecològics cobra uns 38.200 euros mensuals, però tal com ha manifestat l’empresa en més d’una ocasió, aquest import no resol el problema de base: la taula de preus del 2015 és obsoleta. Per això l’empresa va portar el cas al contenciós administratiu per reclamar els diners que l’Ajuntament de Berga li ha deixat de pagar prestant el mateix servei. En aquest sentit, el regidor Marià Miró recorda que els governs municipals han de complir la sentència de reduir com a mínim un 6% l’import dels contractes caducats.

Maria Miró s’ha mostrat optimista amb la solució que tenen sobre la taula, una via legal temporal: “és una fórmula que ens permetrà pagar a l’empresa fins que licitem el nou contracte de servei de neteja viària”. El concurs públic és previst que es convoqui a finals d’aquest any.

De moment, la fórmula de l’Acord de Continuïtat permetrà liquidar els diners que s’han pagat de menys durant tot el temps que l’empresa ha cobrat pel servei sense els increments impositius que hi ha hagut des del 2015. I l’empresa podrà actualitzar nòmines amb l’augment de l’IPC, que és la reclamació de la plantilla.