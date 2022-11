"Com cada 25 de novembre, com cada dia, hi som i hi serem per reclamar que ens volem vives i amb vides dignes, també com a regidores de l’Ajuntament de Berga i enguany també amb TalComSom!". Aquesta és la frase final del manifest del 25N que aquesta vespre s'ha llegit a la plaça Sant Pere de Berga, als peus de l'Ajuntament. La lectura ha estat feta per activistes, feministes, representants de l’entitat TalComSom i regidores de l’Ajuntament de Berga.

El document s'adreça a totes les violències que pateixen les dones. Recorden els col·lectius femenins que han convocat la lectura del manifest que el 25N "commemorem el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones" i expressen el desig que no es tracti només del "crit" d'un dia, sinó que hi hagi un canvi cap a una actitud de respecte permanent "per viure vides dignes lliures de violència", com diuen en el document. Asseguren que "no existeix una única violència masclista", que la violència "té moltes cares" i que el que es busca és una eradicació total.

"Parlem de violències múltiples, d’aquelles que s’exerceixen sobre les dones per la seva condició de dones. Violències que adopten diferents formes i que moltes vegades s’amaguen rere actituds quotidianes, actituds normalitzades, aparentment inofensives... però que no ho són", explica el manifest. I citen aquests casos. "Les violències sexuals, la hipersexualització des que som nenes, la bretxa salarial, l’oblit col·lectiu al qual estem abocades les dones, la diferència de tracte en els nostres llocs de feina, les actituds a les quals ens enfrontem les dones que ocupem llocs de direcció o poder o bé la càrrega mental que hem d’assumir pel que fa a les cures i la gestió de la llar són algunes d’aquestes violències quotidianes i constants que patim. Des de la por a caminar soles de nit fins als comentaris que hem d’aguantar a les reunions, passant per la pressió estètica que ens ofega cada cop que ens mirem al mirall. Aquesta que ens fa buscar una validació superficial externa i ens fa oblidar que som meravelloses simplement sent nosaltres".

I inclouen també una maternitat que a voltes és "un experiència travessada per violència masclista", i la violència que s’exerceix envers les dones homosexuals, no binàries, transsexuals, travestis i transgèneres per no complir amb l’heteronormativitat exercida pels homes.

Els col·lectius convocants indiquen que surten al carrer per reivindicar "la convivència real i necessària per construir una societat més igualitària i justa i on el centre de tot sigui la diversitat humana com a valor en positiu i no al contrari".