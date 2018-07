Cinc hits musicals que tots hem cantat malament

Ni Shakira va aprendre a estimar els «tacos» ni Michael Jackson ens ofereix una poma. Per sort, no ens hem tornat bojos i hi ha una paraula per a aquest fenomen: es diu 'Mondegreen' i els científics ho han estudiat.

El 'Mondegreen' és una mala interpretació com a resultat de la semblança entre les paraules i és el nostre cervell el que tracta de buscar-li un sentit a allò que no som capaços d'entendre. Això ens ha passat incomptables vegades amb tornades que som incapaços de recitar al peu de la lletra, però molts dels seus substituts han deixat petjada en la història de la música.



Billie Jean (Michael Jackson)

Comencem amb el clàssic 'Billie Jean' de Michael Jackson. Quan escoltem la famosa frase «tú quieres una manzana» amb un intricat accent anglès, en realitat està dient, «but the kid is not my són». Encara que no hi hagi semblat escrit, en la cançó és inevitable confondre-les.



Antologia (Shakira)

Tot i que no és impossible conquerir a algú amb uns tacs quan escoltem, «fue por ti que aprendí a querer los tacos», no diu altra cosa que «fue por ti que aprendí a querer los gatos». Al nostre favor direm que Shakira no s'ha diferenciat precisament per la seva bona dicció.



Rhythm of the Night (Corona)

Un altre gran èxit que ens hem hagut d'inventar per poder-lo cantar a crits de festa és 'Rhythm of the Night'. En la tornada d'aquesta fita dels 90' sempre ha estat més fàcil substituir la frase principal per, ¿Estas son Reebok o son Nike?», més senzilleta.



Give It Away (Red Hot Chili Peppers)

Els Red Hot Chili Peppers no ens ho solen posar fàcil. En aquest cas amb la famosa 'Give it away', que arriba a convertir-se en un veritable embarbussaments. Com no podia ser d'altra manera, vam acabar recorrent a la imaginació amb un «dirrugüei, dirrugüei, dirrugüeina», per sortir del pas.



El taxi (Osmani i Pitbull)

Un èxit més modern, però no per això menys confús, és el de Osmani García i Pitbull,'Taxi'. Encara que l'haguem escoltat fins a la sacietat el «cho cho chófer pare el taxi" ha passat a ser «yo, yo, yo me paré el taxi» gairebé el mateix nombre de vegades.