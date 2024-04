El ministre de Transports Óscar Puente es declara "swiftier total": "Tinc una il·lusió que és conèixer a Taylor Swift"

El ministre de Transports, Óscar Puente, serà un dels milers d'assistents que viuran a finals de maig un dels dos concerts de Taylor Swift a Madrid. L'exalcalde de Valladolid va confessar a les càmeres de 'El Intermedio' de La Sexta que és "swiftier total" (com es coneixen els fans de la cantant nord-americana) i que disposa d'entrades per veure l'artista a Madrid en un concert que espera que sigui "de lo millor".

En el clip, que s'ha fet viral en múltiples xarxes, Puente assegura que encara no sap com es vestirà per veure la diva del pop al Santiago Bernabéu, però sí que té un gran somni en ment: "Tinc una il·lusió que és conèixer a Taylor Swift" declara el ministre a la reconeguda periodista Thais Villa. Al final de l'entrevista, Puente afegeix que actualment considera Swift com la seva cantant preferida.

El moment va ser retransmès a La Sexta el passat 11 d'abril, però la cadena també l'ha publicat a les xarxes socials, on les xifres de visualitzacions del vídeo han arribat a les 68.000 en el cas de TikTok.