Ibai Llanos omplirà el Santiago Bernabéu: 'La Velada del Año 4' penja el cartell d'"entrades esgotades" en menys de dues hores

Hora i mitja. Això és el que va durar la venda d'entrades per a "La Velada del Año 4", esdeveniment de boxa amateur entre creadors de contingut del món de l'streaming' i les xarxes socials que l'estadi Santiago Bernabéu de Madrid acollirà el 13 de juliol.

La figura d'Ibai Llanos, organitzador de l'esdeveniment, mou milions de persones a tot el globus, per la qual cosa la resposta de l'audiència a aquesta crida anual era previsible. El que potser no tants esperaven és que els tiquets, amb preus que anaven des dels 35 fins als 180 euros, volessin en menys de dues hores. "Sold out. Heu omplert el Santiago Bernabéu. Mil gràcies a tots. Volem que sigui un dia inoblidable", va celebrar el 'streamer' basc a través del seu perfil de X (abans Twitter).

Combats

Els enfrontaments que es podran veure el pròxim 13 de juliol són els següents: