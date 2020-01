Gossa Pocahontas: final feliç a la història d'un robatori inventat

Agents de la Policia Nacional han rescatat la desapareguda gossa Pocahontas a la casa del seu entrenador, que ha sigut detingut per denunciar falsament que havia sigut robada fa uns dies per quatre individus, segons ha informat la Direcció Superior de la Policia de Madrid en una nota de premsa.

La investigació es va iniciar el passat dia 20 quan un home va interposar una denúncia a la comissaria d'Aranjuez, en què manifestava haver sigut víctima d'un atracament amb arma de foc durant el qual li van arrabassar un gossa que tenia per entrenar i entregar a una associació d'ajuda a nens amb discapacitat.

De manera immediata, els agents de la Brigada Local de Policia Judicial van començar a investigar la denúncia per aclarir els fets. Les gestions realitzades pels agents van permetre comprovar que l'individu no havia patit tal acció delictiva, i que havia simulat la desaparició de l'animal.

Així, els investigadors van arrestar l'individu com a presumpte autor d'un delicte de simulació de delicte i van recuperar l'animal, que es trobava amagat al domicili de l'arrestat. El gos es troba en bon estat físic. En aquests moments els agents continuen amb la investigació per poder determinar les intencions que tenia el detingut al presentar la denúncia falsa i no es descarta que se li puguin imputar altres fets delictius.

Així les coses, l'entrenador de la gossa hauria inventat que el dia 20 cap a les 11 hores, al passeig de Deleite d'Aranjuez quatre persones d'ètnia gitana van baixar d'una furgoneta blanca de la marca Renault i dues persones li havien demanat diners mentre estava exercitant al gos. Segons va denunciar a la comissaria, en un moment donat, dues persones més el van abordar per darrere, van treure una pistola i li van exigir la cartera, en la qual portava 60 euros i diversos documents. Sense donar més explicacions, també va confessar que es van emportar Pocahontas a la furgoneta i van marxar precipitadament del lloc.

Des d'aleshores, la fundació Bocalán va començar la recerca de l'animal, que tenia gairebé un any d'entrenament i havia de ser entregat l'endemà a una nena malaguenya de 15 anys amb discapacitat física, que feia tres anys que esperava aquesta ajuda.

A més, havia ofert un rescat econòmic de 800 euros per l'animal i van demanar col·laboració ciutadana per xarxes socials, cosa que va tenir molta repercussió mediàtica. Pocahontas és una gossa labrador negra, de poca edat i té una cicatriu d'haver sigut recentment castrada. Ben aviat serà entregada per la fundació a la nena.