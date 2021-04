Un 'streamer' trenca el rècord de subscriptors a Twitch al retransmetre 31 dies seguits

Twitch va viure aquesta passada matinada una altra jornada històrica. L''streamer' nord-americà Ludwig Ahgren ha aconseguit trencar un rècord de la popular plataforma de vídeos en directe al retransmetre durant 31 dies seguits, en un esforç de més de 700 hores en què ha aconseguit superar els 271.000 subscriptors, i ha avançat al podi Ninja, un altre prolífic 'streamer' conegut pels videojocs.

Fa exactament un mes Ahgren va decidir començar una marató rècord per superar el rècord de subscriptors i Twitch amb una proposta xocant: retransmetre la seva vida en directe fins a aconseguir-ho. Curiosament s'havia posat com a meta 31 dies i 31 dies és el que ha tardat. El dia 13 de març, quan va començar la seva aventura, Ahgren tenia només 1.730 subscriptors, segons el portal d'estadístiques Twitch Tracker.

L''streamer' va establir algunes normes: cada nova subscripció afegia 10 segons al rellotge que donava el compte enrere i estava prohibit que cap espectador regalés més de 100 subscripcions a altres usuaris. Així, Ahgren ha aconseguit captar l'atenció de centenars de milers d'espectadors, que, durant dies, han vist com jugava a videojocs, xerrava, cuinava i fins i tot com dormia.

El seu repte forma part del que a la plataforma morada es coneix com un 'subató', una marató per aconseguir subscriptors de pagament al teu canal. L''streamer' participa en certes activitats si aconsegueix arribar a molts subscriptors en un breu període de temps. Així, el creador de contingut fa que per veure'l jugar a un videojoc que t'interessi, ballar o fer alguna cosa divertida com menjar menjar picant t'hagis de subscriure.

Donacions benèfiques

Aquesta marató ha permès a Ludwig Ahgren superar el rècord de subscriptors que ostentava fins ara Tyler 'Ninja' Blevins, amb 269.154. Es tracta d'un rècord de subscripcions de pagament, ja que Ninja acumula un total de 16,7 milions de subscriptors, mentre que Ahgren segueix darrere, amb 2,7 milions.

Les subscripcions de pagament permeten a l''streamer' monetitzar el seu contingut. Així, en el seu directe, Ahgren ha aconseguit recaptar fins a 1,3 milions de dòlars per a organitzacions benèfiques, com una protectora d'animals i No Kid Hungry, que combat la pobresa infantil als Estats Units.