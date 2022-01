Nova polèmica contra un programa de TV3, en aquest cas per un conflicte lingüístic. Mitjans de comunicació estatals, partits polítics i usuaris de les xarxes socials han carregat contra la darrera emissió del programa Atrapa'm si pots, presentat per Llucià Ferrer. En un moment donat de l'edició infantil emesa aquest diumenge al vespre, Ferrer va impedir a una concursant respondre en castellà una de les preguntes i va al·legar que havia de fer-ho en català.

La participant havia de dir de quin cereal està feta la pasta italiana més tradicional. La controvèrsia va sorgir quan a la nena només li sortia la resposta en castellà (trigo) però no en català (blat). Davant d'aquesta situació, la concursant va preguntar si la podia dir en castellà però el presentador va dir que no: "Aquí, això sí que no, perquè és un concurs de TV3 en català i hem de respondre en català", li va dir. "Em sap greu, però no te la puc donar per bona", va afegir Ferrer.

Prohibido responder en castellano en TV3.



Ni para decir "trigo". pic.twitter.com/85YHT3Qz2N — Jesús Martín (@jesusmartin_lh) 9 de enero de 2022

El president de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, ha tornat a apostar per tancar TV3. "I alguns segueixen defensant la reforma de la televisió més sectària i més costosa. L'única que admet és la que condueix al seu tancament. I el més aviat possible", afirma en un missatge a través del seu compte de Twitter.

Y algunos siguen defendiendo la "reforma" de la televisión más sectaria y más costosa.



La única que admite es la que conduzca a su cierre.



Y lo antes posible. https://t.co/2WL7p238b2 — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) 9 de enero de 2022

També des de les xarxes socials, la líder de Cs, Inés Arrimadas, lamenta que es destinin recursos públics per pagar "això". "A TV3 entrevisten Otegi i bromegen amb agredir agents de la Guàrdia Civil però els sembla intolerable respondre en castellà en un programa infantil", afirma. I carrega contra el presentador per haver utilitzat la paraula "trig".

En TV3 entrevistan a Otegi y “bromean” con agredir a Guardias Civiles pero les parece intolerable responder en castellano en un programa infantil: “¡eso sí que no!”, dice el presentador. Lo peor es la burla final del “trig”. Cientos de millones de dinero público para pagar esto👇🏻 pic.twitter.com/pJb33d3FCg — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 9 de enero de 2022

I des del PPC, la diputada Lorena Roldán diu que la televisió pública es paga entre tots. "Els diners dels castellanoparlants els sembla fantàstic. Fanàtics de llibre, però la pela és la pela", afegeix.