A l’orla de l’última promoció del grau en Història de la Universitat de Castella-la Manxa (UCLM) «sorprèn» que, entre les imatges dels estudiants graduats, destaca el de la gossa guia Desi, que ha acompanyat el seu propietari, Abel Beldad Serrano, en tota una aventura de superació des que va perdre la vista per una malaltia degenerativa.

L'home va començar els estudis universitaris a la Facultat de Lletres de Ciudad Real el 2018, i ara, quatre anys després, apareix a l’orla commemorativa que certifica l’última fornada de nous historiadors i historiadores, on també hi surt la imatge de la seva companya de viatge.

Va perdre el treball per la malaltia

La Desi, una gossa de raça labrador, va aparèixer en la vida de l'Abel fa sis anys, quan l'home va perdre la vista com a conseqüència d'una neuropatia degenerativa irreversible. «De sobte vaig començar a veure com amb boira, i després ja no vaig veure més», explica l’estudiant, que en aquell moment regentava el bar Los Arcos, un popular establiment del carrer de la Mata, a Ciudad Real. «Vaig haver de deixar el bar perquè era impossible continuar treballant així, tot i que vaig intentar mantenir-lo fins al final», assegura.

En aquell moment va decidir reprendre la seva etapa formativa. L'Abel va escollir un grau en Història «perquè sempre m’havia agradat molt i ara tenia temps». La inscripció, però no va ser gens senzilla. Fins aquell moment, l'home havia obtingut el graduat escolar al centre d’educació per a adults i no sabia llegir Braille. Tot i així, es va preparar les proves d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys i va aprovar. La resta és Història.

«Una més a la facultat»

Tot i que li queda alguna assignatura i el treball final de grau per obtenir el títol, l'estudiant sènior no ha volgut perdre’s l’oportunitat de compartir l’orla amb la resta de la promoció, amb l’equip docent i amb la seva gossa. «La Desi ha vingut a totes les classes amb mi, és una més a la facultat, i sempre es porta formidablement», assegura.

En aquesta aventura de superació, l’Abel agraeix de cor l’ajuda dels seus companys i companyes, del professorat, i del Servei de Suport a l’Estudiant amb Discapacitat (SAED) de la Universitat de Castella-la Manxa. «Les persones del SAED t’acompanyen des que comences els teus estudis a la Universitat, t’ajuden en tot, t’informen dels procediments o els horaris i fins i tot t’acompanyen als llocs fins que et familiaritzes amb ells», afirma l’Abel, que també insisteix en el bon tarannà de docents i estudiants. I anima les persones que com ell es trobin amb alguna dificultat que no descartin el seu somni universitari.