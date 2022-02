Quatre portes de fusta, que podrien procedir de l’edifici de la Pedrera, construït per Antoni Gaudí a principis del segle passat a Barcelona, s’han posat a la venda a la plataforma Wallapop per un valor de 10.000 euros, 2.500 per peça. Segons va donar a conèixer el blog ‘Salvem la Rotonda’ i ha publicat aquest dissabte ‘El País’, un home anomenat Francisco, de la Seu d’Urgell, és el venedor de les portes que, a la plataforma de compravenda d’objectes de segona mà, descriu com uns objectes antics procedents de la Pedrera.

Mentre que la Fundació Catalunya la Pedrera, que gestiona l’immoble, en qüestiona l’autenticitat, un dels experts més importants en mobles de l’artista català, Luis Guellburt, no dubta que són autèntiques, «construïdes en temps de Gaudí, per les motllures i per com estan fetes».

Segons el seu parer, «ningú es posarà ara a tallar una porta que li costaria fer-la uns 5.000 euros i després pintar-les perquè semblin velles i en acabat vendre-les a Wallapop per 2.500 euros, perdria diners. Dels mobles s’han fet còpies, però de les portes, mai», explica a ‘El País’. Les portes, pintades de color ocre, presenten, en general, un mal estat de conservació.

Tres d’elles mantenen el marc original de guix, decorat amb formes ondulants d’inspiració vegetal i els claus que les fixarien a la paret, cosa que indica que van ser retirades durant una reforma, segons el diari. Tres de les portes són massisses, decorades amb plafons, i en dos es conserven els poms ergonòmics, com els que va crear Gaudí, i en una es pot veure el número 12. La quarta porta no és massissa, ja que la part superior és de vidre translúcid, tot i que «es veu que és modern».

Per a l’edifici que Gaudí va construir per a Roser Segimon i el seu segon marit, Pere Milà, l’arquitecte volia que totes les portes fossin de roure –com les que va fer per al pis mostra– però Segimon es va negar que fossin tan cares i al final van acabar sent de pi, excepte les del seu pis. L’any 1946, quan Segimon va vendre el cèntric edifici barceloní a la immobiliària Provença, algunes dels habitatges es van reformar per treure’ls més rendibilitat. Posteriorment, el 1986, Caixa Catalunya va comprar l’immoble i també va reformar els pisos a mesura que anaven quedant buits.

Per a Guellburt, les portes ara a la venda «van estar col·locades i van pertànyer a un dels pisos de la Pedrera. Es van arrencar i podien haver acabat en un contenidor», una cosa que ja va passar amb una trentena de portes que ara es conserven en el MNAC i que van ser recollides d’un contenidor al costat de la Casa Batlló.

El 2019, la càtedra Gaudí va dipositar al Museu del Disseny de la Pedrera quatre portes més, dos marcs i fragments del parquet de la reforma del pis principal. Per tot això, Luis Guellburt reclama que es creï una Fundació Gaudí per «protegir, cuidar, assessorar i controlar el patrimoni de l’arquitecte i les actuacions que s’hi facin».