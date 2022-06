Regió7 ja té perfil de Tiktok. A través de l’usuari @diari.regio7, el diari ja ofereix als lectors l’oportunitat de consultar les notícies d’àmbit local i internacional amb un punt desenfadat i rebel a través de TikTok, l’aplicació que permet crear i compartir vídeos curts d’entre 15 i 60 segons. El seu atractiu principal consisteix en la possibilitat d’afegir-hi música, efectes de so i filtres de realitat augmentada.

TikTok ha seguit els passos de plataformes similars, com Instagram i Snapchat, i s’ha convertit en una de les xarxes socials de difusió més potent per a joves i adolescents. A l’Estat, l’aplicació compta amb més de 8,8 milions usuaris que consumeixen diàriament microvídeos musicals, coreogràfics i còmics. Globalment, la xifra de seguidors ascendeix a 800 milions.

Amb l’objectiu de fer un pas més en la relació amb els usuaris més joves, Regió7 suma un nou canal per comunicar als lectors l’actualitat de la Catalunya Central de manera divertida, ràpida i intuïtiva.

Les 5 notícies que t'has perdut si no segueixes el perfil

La desaparició dels germans Òrrit

Un hospital, un testimoni, una injecció. T'expliquem com evoluciona la investigació de la desaparició dels germans Isidre i Dolors Òrrit després de 34 anys.

L'alcalde de Manresa, a cegues per la ciutat

En el marc de la Setmana de l'ONCE, Marc Aloy ha pogut experimentar en primera persona com es desplaça per la ciutat una persona cega, tot caminant amb els ulls tapats amb antifaç i amb l’ajuda del bastó.T'ensenyem com ha viscut aquesta experiència el batlle de la capital bagenca.

L'abans i després de l'aparcament del Parc de l'Agulla

El parc de l’Agulla ha estrenat endreça a l’aparcament del costat de la carretera. S’han perdut ben bé la meitat de les places per estacionar però s’ha guanyat un espai molt més segur i digne. Fem un repàs de l'evolució d'aquest espai al llarg dels últims set anys.

Sant Fruitós viu la semifinal d'Eufòria de TV3

Unes 130 persones es van reunir dissabte a Sant Fruitós per donar escalf a Pedro da Costa, concursant d'Eufòria. Eren tots seguidors de l'artista bagenc? Regió7 va fer una enquesta als veïns per conèixer el seu concursant preferit del programa musical.

Escapades per perdre's pel Bages

Municipis d'interior de menys de 500 habitants, parcs naturals, embassaments per refrescar-se... Fem un recull de cinc llocs idíl·lics de la comarca per fer una excursió aquest cap de setmana.