La dona de moda entre l'electorat republicà es diu Anna Pauilna Luna. Aquesta veterana de les Forces Aèries dels Estats Units i nova inquilina del Congrés en representació de Florida, s'ha fet famosa per quatre coses: per carrega fort contra els demòcrates (i això agrada als seus més de 200.000 seguidors a Twitter); per la seva defensa de Donald Trump i dels postulats conservadors; per la seva bellesa, que llueix en fotos amb el rifle; i per uns desacomplexats missatges d’apologia de les armes.

La seva història és la d’una persona d’origen humil, amb una infància sumida en la pobresa al sud de Califòrnia i que causa simpatia entre la comunitat hispana per les seves arrels. Als 19 anys va fer un gir radical en allistar-se a l’Exèrcit, un univers sobre el qual ha orbitat bona part de la seva estratègia de campanya, en que no han faltat fotos brandint pistoles i rifles d’assalt amb poses suggerents. Una altra de les palanques de la seva campanya ha estat l’enfervorida defensa de Trump, que descriu com «el millor president de la història» del país. Anys abans la seva passió era amb Barack Obama, de qui ara renega.

A l’Exèrcit va obtenir una medalla a l’assoliment de la Força Aèria i se li va atorgar una baixa honorable el 2014, per poder llicenciar-se en Biologia a la Universitat de West Florida. Mentrestant, va treballar com a model per costejar-se els estudis, després d’aconseguir el permís de les Forces Armades per aparèixer en fotos en biquini... i armada, és clar. També ha sigut cambrera de còctels en un club de cavallers i ‘influencer’ a Instagram. A l’Exèrcit va conèixer el seu marit, Andy Gamberzky, que va combatre a l’Afganistan.

El seu impuls entre les files republicanes és la seva capacitat per «desafiar les suposicions sobre política de la seva generació, ja que la seva tendència no és liberal», segons ressalta ‘The Washington Post’. Ella prefereix mostrar-se com una «blanca, no d’origen hispà». «Quan estava a la universitat, també vaig marcar la casella hispana, també vaig marcar els natius americans, també vaig marcar la blanca», afirma, per il·lustrar la seva postura.

A les eleccions ha aconseguit el 53% dels vots, pel 45% del seu adversari demòcrata. Els qui la coneixen afirmen que la seva carrera política és lluny d’haver arribat al seu sostre.