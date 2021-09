Els grups de Formació Professional (FP) comencen el curs amb les aules plenes i alumnes sense plaça. Els centres de la Catalunya Central que presenten aquesta opció educativa afirmen que enguany la demanda ha estat excepcional, especialment en els cicles d’Informàtica, Electromecànica o Auxiliar d’Infermeria, que en molts llocs les sol·licituds han sobrepassat l’oferta. En aquest sentit, els responsables de l’FP a la regió afirmen que cal invertir en aquest àmbit.

«L’interès que enguany ha generat l’FP ha superat les nostres expectatives», destaca el cap d’estudis d’FP de l’institut Lacetània de Manresa, Dídac García. En el cas d’aquest centre, les 440 sol·licituds pels grups de grau mitjà durant la primera convocatòria van doblar les 252 places disponibles d’aquell moment. «Més endavant, Educació ens va ampliar l’oferta amb tres grups nous a grau mitjà, però, tot i això, hi ha alumnes que han hagut de canviar de ram o bé s’han quedat sense plaça», lamenta García.

A l’institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada han viscut una situació similar. Fonts de l’equip directiu també assenyalen que «molts estudiants es veuen obligats a canviar de branca formativa davant l’alta demanda de determinats cicles». La majoria de centres constaten que la Informàtica, l’Electromecànica o Auxiliar d’Infermeria són àmbits que desperten interès entre els alumnes.

Una de les mesures que va impulsar el Departament d’Educació davant l’alta demanda va ser l’ampliació de grups en diversos centres arreu de Catalunya (vegeu l’edició del 29 de juliol del 2021). En concret, les comarques de la Catalunya Central disposaran aquest curs de tretze grups més de formació professional dels que hi havia previstos, amb un total de 321, comptant els centres públics i els concertats.

No obstant això, els equips directius consideren que encara és necessari obrir més línies per absorbir la demanda i, al mateix temps, critiquen l’alta ràtio d’alumnes a les aules. «La majoria de grups sobrepassen els 30 alumnes, i a l’hora de fer pràctiques solem partir la classe per tal de poder oferir un tracte més personalitzat», destaca el director de l’institut Milà i Fontanals d’Igualada, Josep Maria Comaposada. En aquesta línia, afegeix que «en essència el contingut de l’FP és pràctic i, per tant, l’ampliació de les instal·lacions i els tallers per donar resposta a l’alta demanda no es pot fer d’un dia per l’altre». Tot i això, posa en relleu la necessitat que «el Departament inverteixi en les infraestructures i la formació dels professionals, perquè l’FP cada vegada agafa més protagonisme».

De fet, la majoria de centres consultats per aquest diari afirmen que la formació professional ha tornat a tenir pes durant els últims anys. «El gruix d’alumnes prové de la secundària, però la precarietat laboral i l’atur han provocat que moltes persones del mercat laboral es replantegin el seu futur», conclou Comaposada.

Els sindicats reclamen una planificació més eficaç al Departament per absorbir la demanda

Els sindicats lamenten que milers de joves catalans es queden a les portes de poder cursar els estudis de Formació Professional reglada. Denuncien que la manca de previsió del Departament d’Educació ha deixat en una situació d’incertesa el futur acadèmic i professional dels joves.

Un manifest firmat pel sindicat d’educació USTEC.STEs critica la planificació del Departament «basada en el nombre d’alumnes que durant el curs anterior havien superat l’FP i no pas tenint en compte l’alumnat que finalitzava l’ESO o el Batxillerat, tal com exigim».

El document també denuncia l’aposta del departament per augmentar la ràtio d’alumnes a l’aula, «que fins ara ja era desproporcionada». Aquest fet, segons considera el sindicat, acaba perjudicant el cos docent, «amb més pressió» a l’hora de fer classe.

L’altra mesura extraordinària proposada pel Departament és la reubicació d’aquell alumnat sense plaça física en una plaça virtual a l’Institut Obert de Catalunya. En aquest sentit, el sindicat posa l’accent en «la necessitat que la formació professional sigui presencial», atès que la pràctica que requereixen molts cicles no s’adequa al format virtual que planteja el Departament.

Amb tot, el sindicat pronostica que la demanda d’FP anirà a l’alça, «amb cada vegada més alumnes que mostren interès per aquests estudis».