L’ICS Catalunya Central ha posat en marxa una campanya audiovisual a través de les xarxes socials per promoure l’ús òptim dels antibiòtics. Set farmacèutics d’atenció primària són els protagonistes dels vídeos adreçats a la població amb l’objectiu d’ajudar a prendre consciència sobre els usos apropiats dels antibiòtics.

Els vídeos es difonen a través de Twitter i Facebook (@icscatcentral) des d’aquest 18 de novembre, Dia Europeu per a l’Ús Prudent de l’Antibiòtic, i fins al 24 de novembre, en el marc de la celebració de la Setmana Mundial per a la Conscienciació sobre l’Ús dels Antibiòtics. Els missatges se centren a explicar què són els antibiòtics i què vol dir que són resistents, els riscos d’un consum inadequat i de l’automedicació, consells per evitar la propagació i control de les infeccions i la importància de respectar la durada del tractament antibiòtic, entre d’altres.

En paral·lel, també s’ha posat en marxa una campanya comunicativa interna adreçada al col·lectiu sanitari de primària amb informació sobre bones pràctiques. La cap de la Unitat de Farmàcia, Anna Bonet, recorda que «els antibiòtics han salvat milions de vides, però ja han aparegut bacteris intractables perquè s’ha fet un ús excessiu d’aquest tractament. Per això convé mantenir-ne l’efectivitat emprant-los només quan cal i de la manera més convenient».

Els farmacèutics participants són membres de la Unitat de Farmàcia de l’ICS Catalunya Central, Carolina Rovira, Adrián López, Vanesa García, Marta Massanés, Ester Vizcaino, Mar Casanovas, Amanda López i Anna Bonet, que és la cap de la Unitat.