Marc Talavera, president del col·lectiu Eixarcolant, una entitat cooperativa amb seu a Jorba; Francesc Molins, president de Som Pastura, una associació de ramaders del Moianès i Alba Rojas, la coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, són els protagonistes de la primera de les Històries BCN Smart Rural. La Diputació de Barcelona ha elaborat un curt on les cooperatives i la nova pagesia funcionen com a eix per transformar el sector agroalimentari de la demarcació.

Entre tots els protagonistes expliquen la importància d'establir xarxes entre productors i elaboradors agroalimentaris per tenir un major altaveu, compartir canals de distribució i generar sinergies. Aquesta producció de BCN Smart Rural amb la col·laboració de Bas TV ha estat possible gràcies al cofinançament de la Diputació de Barcelona i els fons FEDER de la Unió Europea, està dirigida per Valentí Roda, que ha volgut posar el focus històries personals que hi ha darrera de les accions polítiques. Nous models cooperatius BCN Smart Rural L'impuls de nous models cooperatius és una de les actuacions prioritàries del BCN Smart Rural, l'estratègia de la Diputació de Barcelona per transformar el sector agroalimentari de la demarcació. Concretament, es vol incentivar l'ocupació de persones emprenedores, aturades o en risc d'exclusió mitjançant la constitució d'associacions agroalimentàries i forestals de base cooperativa. Per aconseguir-ho, col·labora amb l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), els ajuntaments i les entitats locals que volen anar més enllà del cooperativisme agrari tradicional i impulsar l'economia social i solidària.