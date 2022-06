La delegada del Govern a la Catalunya Central, Rosa Vestit, juntament amb el director dels Serveis Territorials del departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori a la Catalunya Central, Toni Massegú, han visitat aquest dimarts les obres de millora que el departament està fent en tres carreteres de la Catalunya central. En totes tres carreteres, situades a l'Anoia, el Bages i Osona, s'hi apliquen tècniques innovadores d'asfaltatge, per aconseguir superfícies més resistents i duradores.

A la carretera BV-1001, de Calaf a Sant Guim de Freixenet, entre els quilòmetres 0,375 i 13,830, s'hi fa un reforçament del ferm i obres complementàries, aplicant-hi la tècnica del reciclatge en fred. Aquesta tècnica consisteix en aprofitar com a base del nou ferm tot el ferm antic reciclat, per la qual cosa no es genera cap tipus de residus o material sobrant. Damunt del ferm reciclat s'hi estén una capa ultrafina i un microaglomerat en fred com a capa de trànsit. El projecte incorpora mesures de pacificació del trànsit a la travessera de la localitat de Sant Martí Sesgueioles (amb la construcció d'un pas de vianants sobrelevat a la sortida cap a Calaf i una "esquena d'ase" a la sortida direcció Sant Guim de Freixenet). L'obra té un pressupost de 2.387.650 euros.

A la carretera B-430, de Sallent a Artés, entre els quilòmetres 0,000 i 4,245, s'hi fa una millora del ferm i obres complementàries, aplicant-hi una mescla amb fibres de cel·lulosa. Aquesta obra té dos àmbits diferenciats d'execució. El primer, des de l'inici (a l'enllaç de l'autopista C-16) fins a la travessera de Cabrianes (inclosa), s'han fresat i reposat els trams del ferm actual més malmesos, prèvia estesa de la capa de trànsit (la mescla amb fibres de cel·lulosa). El segon àmbit, des del final de la travessera de Cabrianes fins a la localitat d'Artés, s'executarà un reciclatge en fred del ferm actual previ a l'estesa de la capa de trànsit. Aquest projecte està pressupostat en 713.265 euros.

A la carretera N-141c, de Tona a Malla, entre els quilòmetres 40,490 i 46,990, s'hi intervé per millorar-ne les característiques superficials i fer-hi obres complementàries, mitjançant la tècnica innovadora de la mescla ultrafina. Les obres van començar amb tasques de fresat i reposició del ferm dels trams més malmesos. Un cop realitzada aquesta intervenció prèvia, s'estendrà la nova capa de trànsit innovadora, que consistirà en una mescla ultrafina (de fins a 1,5 cm de gruix). El projecte inclou també la renovació de la senyalització vertical, i té un pressupost d'execució de 960.375 euros.