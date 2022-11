Montserrat Barniol ha pres possessió oficialment del càrrec de delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, juntament amb altres tres que s’estrenen en el càrrec, en un acte que s’ha fet a primera hora d’aquest dimarts al Saló Sant Jordi, amb la presència dels membres del Govern encapçalats pel president de la Generalitat, Pere Aragonès.

El secretari del Govern, Xavier Bernadí Gil, ha fet la lectura dels decrets de nomenament dels delegats, per a continuació prendre possessió del càrrec. A banda de la de la Catalunya Central ho han fet el nou delegat territorial del Govern de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran, Josep Castells Farré; el de Tarragona, Àngel Xifré Arroyo; i el de Barcelona, Joan Borràs Alborch.

Barniol, d’ERC, va rebre el nomenament del Govern el 24 d’octubre passat, en substitució de Rosa Vestit després del trencament d’Esquerra i Junts al Govern català.

L’acte d’aquest matí l’ha conclòs el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que després d’agrair als nous delegats «el pas endavant que avui heu decidit fer», els ha recordat que aquest suposa posar-se «al servei del país, de les vostres comarques, de la ciutadania de Catalunya», i hi afegia que «en moments molt complexos com l’actual, el vostre compromís i la vostra vocació de servei té un especial valor».

Aragonès els ha demanat que es desvisquin per «fer més fàcil i amable la vida de la ciutadania, millorar la vida de la gent treballant en tot moment per crear benestar i prosperitat arreu del país i per a tothom».

El president ha subratllat que Catalunya és una nació plural i diversa «amb tota la vocació de progrés», però també que aquesta mateixa diversitat «de vegades va acompanyada de desigualtats socials i territorials que ens poden afeblir com a país. Avui és una evidència encara no tothom gaudeix de les mateixes oportunitats al nostres país, per factors que determinen el nostre benestar i la nostra capacitat de prosperar. Alguns de caràcter sòcio econòmic però també territorials. Encara haver nascut en un determinat barri, poble o comarca condiciona les oportunitats de futur». Per això, ha comminat els nous delegats a que «treballeu cada dia per corregir aquestes desigualtats. Heu de treballar des de les vostres comarques pensant en la pluralitat i la diversitat existent, atenent sempre a tothom, tots els pobles, viles, barris i ciutats. Sense deixar-nos a ningú, sense oblidar cap territori».

Montserrat Barniol Carcasona (Vic, 1974) és alcaldessa d’Alpens des de 2003, càrrec que ocupa en l’actualitat. Llicenciada en Geografia per la Universitat de Girona, ha cursat també un postgrau de Govern Local a la Universitat de Barcelona. Ha impartit classes de turisme a la Universitat de Girona, on també ha coordinat un Màster Internacional de SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica).

Ha estat vinculada a diverses entitats, exercint com a presidenta de l’Associació Xarxa de Custòdia del Territori de Catalunya (XCT) de 2012 a 2015 i ha estat membre del consell de direcció de l’Associació de Micropobles de Catalunya (AMC) en el període 2010-2012.

En l’àmbit professional, ha estat directora general d’Ecosistemes forestals i gestió del medi, dins del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (2016-2019) i coordinadora d’àrees per al Desenvolupament local del Consorci per a la promoció dels municipis del Lluçanès (2004-2010).