El novembre de 2016 es va posar en marxa el portal meteomuntanya.cat, un portal conjunt entre el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) amb informació meteorològica orientada als qui practiquen activitats a la muntanya. Amb l'experiència adquirida aquests anys, MeteoMuntanya busca facilitar encara més la consulta i difusió dels diferents productes que s'ofereixen, aportar alguna novetat, i reforçar els continguts divulgatius que ajudin a conèixer millor els perills meteorològics a la muntanya i com fer-hi front en cas de necessitat amb un nou disseny.

El nou MeteoMuntanya continuarà oferint accés a diferents eines d'informació meteorològica que ajudin a una bona planificació de l'activitat de muntanya que es vol dur a terme. Dues vegades a la setmana (dimecres i divendres) continuarà publicant-se un text sobre les condicions a muntanya previstes pel cap de setmana als massissos catalans, però a partir d'ara amb detalls específics per diverses zones de muntanya del país.

Així, s'inclou un mapa es podrà consultar la predicció actualitzada diàriament per a una llarga llista de pics, refugis i travesses de tot el país. Es podrà cercar de forma àgil l'evolució a tres dies vista de la temperatura, el vent o la humitat relativa a més de 300 punts d'arreu de Catalunya. Una informació que, pel cas del sector pirinenc, es reforça amb la predicció de l'estat del cel, la probabilitat de precipitació i tempesta, la cota de neu o la visibilitat.

Com a novetat, el portal MeteoMuntanya també proposa el Mapa de Gruixos de Neu Mesurats, amb les dades actualitzades de neu acumulada a la xarxa d'estacions de l'SMC, així com l'anomalia respecte a la neu que sol haver-hi en la data en què ens trobem, segons les diverses sèries de dades. Un producte que permetrà saber ràpidament si hi ha dèficit o superàvit de neu, informació de gran interès per aquells que fan activitats com les raquetes de neu, l'alpinisme hivernal o l'esquí de muntanya.

També s'han ampliat el nombre de rutes de muntanya que es podran consultar la Predicció Travesses, incloent-ne de fora del sector pirinenc, alhora que periòdicament es donarà informació sobre el temps previst en algunes competicions de la FEEC.

Conèixer la muntanya i els fenòmens que s'hi produeixen és, sens dubte, una bona eina per guanyar expertesa i resiliència davant situacions adverses, sigui quan s'està planificant la nostra activitat, o també en el cas que es compliqui durant la nostra sortida. És per això que a l'espai Blog de Meteomuntanya s'hi continuaran publicant articles periòdics sobre temes com els perills meteorològics, el canvi climàtic, efemèrides rellevants o el clima dels massissos, entre d'altres, i que podreu cercar i compartir amb facilitat.

Per la seva banda, un dels bons fruits que ha donat la col·laboració entre l'SMC i la FEEC, i en aquest cas també dels Bombers de la Generalitat, són les campanyes de seguretat que a través de càpsules breus han tractat aspectes relacionats amb els perills meteorològics en la pràctica excursionista. Les més recents, protagonitzades per Clàudia Sabata, Araceli Segarra i Ferran Latorre. A l'apartat de Meteorologia i Seguretat a muntanya s'hi podran trobar aquests vídeos, així com una explicació més a fons dels perills meteorològics que es tenen en compte a l'hora de fer la predicció.