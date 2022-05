Càritas d’Urgell ha signat un nou contracte de col·laboració amb la Fundació La Caixa, a través de CaixaBank, el qual estableix noves aportacions econòmiques per un import de 20.000 euros. La nova partida es distribuirà entre Càritas Urgell i el Grup Grapats, amb 10.000 euros per a les ajudes socials als més vulnerables de la Diòcesi d’Urgell i 10.000 euros per al CET Grapats, que comprarà una furgoneta elèctrica.

Segons han explicat des del Bisbat d’Urgell, «aquest nou conveni de col·laboració donarà un impuls a l’ajut a les famílies vulnerables que acompanya Càritas Urgell». En aquest sentit, Càritas ha fet aportacions des del mes de gener a les famílies en ajudes socials per valor de 58.000 euros, segons han apuntat des del mateix Bisbat. Aquesta aportació ha servit per «incrementar notablement el suport que es necessita a causa de la radical pujada del cost de la vida, que es manifesta de manera més crua en el preu dels aliments, de la llum i dels lloguers».