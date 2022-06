L’espectacle medieval Cercamon, que es representa cada estiu a Montferrer i Castellbò, celebra aquest any el vint-i-cinquè aniversari amb una doble escenificació. Les representacions es faran els dies 19 i 20 d’agost i, segons han explicat des del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, faran una mirada retrospectiva a la història de l’espectacle. Les dues sessions tindran com a escenari les restes de Costoja, el lloc on van ser enterrats el vescomte Arnau de Castellbò i la seva filla Ermessenda i on Lluís Racionero clou la seva novel·la. L’obra serà dirigida per Irina Robles i produïda per Puc Fer Teatre, amb el finançament i el suport de l’EMD Vila i Vall de Castellbò, l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i la col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida.

Cercamon ha tingut tres escenaris diferents: Costoja, Vilamitjana i Castellbò.