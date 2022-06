La Cooperativa Cadí, que elabora formatges i mantega amb llet de les granges de la Cerdanya i l’Alt Urgell, va incrementar durant l’any passat el 14% de les vendes a l’estranger, en una tendència que consolida la internacionalització dels seus productes i que situa el percentatge final de vendes a d’altres estats en el 28% de la producció.

Durant l’exercici 2021, la Cadí va facturar en exportacions fins a 12 milions d’euros gràcies a l’obertura de nous mercats a països com ara Mèxic, l’illa de la Reunió o Macedònia del Nord. Amb tot, els principals països d’exportació dels productes cerdans i alt-urgellencs són França, Portugal, Polònia i la República Txeca. Les vendes a França representen el 51% de les exportacions, amb una facturació de 6,1 milions d’euros. Així es desprèn de la memòria d’activitat aprovada per l’assemblea de la cooperativa, la qual ha evidenciat una facturació total de 43,5 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment de 2,1 milions i un percentatge del 5% respecte l’exercici anterior. Amb aquestes xifres, el resultat del balanç anual es va situar en 455.000 euros, un import que multiplica per tres els poc més de 151.000 euros de l’any 2020. Més enllà de l’augment de les exportacions, les vendes de formatges i mantega amb denominació d’origen protegida de la Cooperativa Cadí van tenir la seva principal referència en el mercat nacional i estatal. Així, el 42% de les vendes es van registrar al mercat català, mentre que el 30% ho va fer a l’estatal. En el desglossat de les vendes a Catalunya, el balanç anual constata que el 65% del mercat català se centra a les comarques de Barcelona. De la resta, el 20% es ven a les comarques de Girona, el 5% a les de Tarragona i el 10% a les de Lleida. Pel que fa al pes dels productes en la facturació, el més venut va ser el formatge, el qual va permetre la cooperativa facturar 29 milions d’euros. El segon lloc l’ocupa la mantega, amb sis milions d’euros.

La Cooperativa Cadí té 86 socis, dels quals 77 són ramaders que cada dia hi porten la llet de les seves vaques. En tot l’any les vaques de les dues comarques van produir 68 milions de litres de llet.