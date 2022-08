El Geoparc Orígens s'ha adherit al programa 'Apadrina una roca' de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME). Es tracta d'un programa gratuït de voluntariat, que persegueix la conservació i el seguiment del patrimoni geològic. El Geoparc Orígens compta amb un inventari de 118 llocs d'interès geològic per ser apadrinats; una setantena pel gran públic, i la resta per científics o paleontòlegs que hi han treballat ja que que s'ha de conservar la localització d'aquesta punts per a la seva preservació. Apadrinar és totalment gratuït i només es demana un compromís mínim d'una visita anual per comprovar el seu estat i, en cas de detectar una incidència, comunicar-la per ser reparada.

Els llocs d'interès geològic s'han inventariat pel seu valor científic, didàctic, divulgatiu o turístic. Qui accepta ser 'padrí o padrina d'una roca', adquireix un compromís mínim amb el Lloc d'Interès Geològic (LIG) que ha triat i, d'aquesta manera, contirbuirà a la seva conservació. El patrimoni geològic que es pot apadrinar es classifica principalment en cinc camps patrimonials: geològic, paleontològic, miner, natural i cultural. Xavier Mir, coordinador científic del Geoparc Orígens, ha detallat alguns dels punts d'interès del geoparc com són l'Argenteria a Collegats, les salines de Gerri de la Sal, el salt de la núvia a Morreres, Montrebei, l'esllavissada de Puigcercós, el castell de Mur, estany Gento, la costa cretàcica d'Orcau, les petjades de dinosaure de Coll de Nargó, roca Regina o la plataforma de Vilanoveta. Mir ha dit que la conservació i protecció d'aquest patrimoni "és imprescindible per al desenvolupament sostenible" que promou el Geoparc Orígens. El 'padrí' es compromet a vetllar per conservar els espais apadrinats i, també, a informar de qualsevol incidència. Si detecta alguna anomalia, agressió, espoliació de minerals o fòssils, o alguna altra amenaça per a la seva conservació, ho ha de comunicar i des del Geoparc o l'IGME s'intentarà donar resposta. A la vegada, el 'padrí' rebrà assessorament en tot moment, segons ha indicat Xavier Mir. Geoparc Orígens El Geoparc Orígens és un territori de més de 2000 km2 que ha estat reconegut com a Geoparc Mundial de la UNESCO pels seus valors geològics excepcionals. Els objectius del geoparc són els de protegir, divulgar i impulsar un desenvolupament sostenible local, integrant els diferents patrimonis que formen part d'aquest territori, en benefici de la població local. L'Associació Geoparc està integrada per 19 municipis de 4 comarques i 2 consells comarcals. En concret, en formen part els ajuntaments d'Abella de la Conca, Castell de Mur, Conca de Dalt, Gavet de la Conca, Isona, Pobla de Segur, Llimiana, Salàs de Pallars, Sant Esteve de la Sarga, Sarroca de Bellera, Senterada, Talarn, Torre de Capdella i Tremp, del Pallars Jussà. De la Noguera, hi ha Àger, Camarasa i Vilanova de Meià; del Pallars Sobirà, el municipi de Baix Pallars, mentre que de l'Alt Urgell, el de Coll de Nargó. També en formen part els consell comarcals del Pallars Jussà i de la Noguera.