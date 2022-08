Organyà viu amb preocupació els efectes que té l'activitat de l'aeroport d'Andorra-La Seu sobre el parapent. El fet que el terme quedi dins la zona d'informació de vol (FIZ) que s'ofereix a les aeronaus comercials des de la torre de control implica que, quan hi ha una operativa d'aquest tipus, no es permeti el vol en parapent. Ara per ara, l'única ruta regular en marxa és la que enllaça amb Madrid, la qual presta servei els divendres i diumenges. Aquesta, però, està impossibilitant a les empreses oferir l'activitat en dos dels dies de més demanda i per això, juntament amb l'ajuntament i amb el suport de la Generalitat, volen arribar a un acord amb l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) per adaptar la normativa estatal.

El director de l'empresa Parapent Organyà, David Guardiola, assegura que les restriccions de la FIZ li impliquen perdre una desena de vols cada divendres i diumenge i haver d'intentar recuperar una part de l'activitat concentrant-la en dissabte. Ara a l'estiu, quan també té clients durant la resta de la setmana, es troba que quan s'activa aquesta àrea per alguna operativa a l'aeroport -amb un preavís de 24 hores d'antelació- es veu obligat a reajustar els horaris ja pactats amb els seus clients, la majoria dels quals són de fora i una part important provinents de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Guardiola explica que, davant d'aquesta situació, han intentat ajustar horaris i fer servir un altre envol de la localitat, a més de reduir costos. Tot i això, creu que si no s'arriba a una solució per fer compatible aquesta activitat amb la de l'aeroport, "probablement no serà factible el negoci". Una de les possibilitats que posa damunt la taula és que els avions sortissin a més alçada i rectifiquessin lleugerament la seva trajectòria. També indica que en altres punts d'Europa, totes dues activitats aèries són compatibles.

Per la seva banda, l'alcalde d'Organyà, Celestí Vilà, també afirma que hi ha diversos països europeus on hi conviu el parapent i l'activitat aeroportuària i que, per aquest motiu, porten temps treballant-hi per resoldre aquest problema, que reconeix que és "preocupant" pel municipi i la seva economia. De fet, ja s'ha elaborat un informe dirigit a AESA sobre la qüestió, amb l'objectiu que se'n pugui parlar i arribar a un acord. En aquest sentit, el primer edil ha detallat que està prevista una reunió a principis de setembre per tractar aquest tema.

Vilà assegura que s'han dut a terme diverses trobades amb representants d'Aeroports de Catalunya i de la Federació Aèria Catalana per buscar solucions, tot i que ha volgut deixar clar que l'autorització ha d'arribar des d'AESA. A més, ha recordat que des del consistori s'ha fet una aposta important per l'activitat del parapent, ja que al 2019 es van invertir més de 400.000 euros per adequar la zona d'envol municipal. També ha indicat que Organyà és considerat pels parapentistes acrobàtics com un dels "millors llocs del món" per dur a terme aquesta activitat.

D'altra banda, fonts del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori han detallat que s'han fet reunions des del març de l'any passat per tal de donar suport tècnic als alcaldes i les empreses de parapent. També han indicat que s'ha ajudat al màxim possible l'horari d'activació comercial de l'aeroport per tal de minimitzar-ne l'afectació i que, en el cas del vol regular de divendres i diumenge, es fa amb dues hores i mitja d'activació, el mínim legal. Finalment, han explicat que al maig es va fer arribar aquesta inquietud a la nova directora general d'AESA.