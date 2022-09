El nou Institut Català de la Llet que entrarà en funcionament aquest mes de setembre a les instal·lacions de l’Escola Agrària del Pirineu a Bellestar es coordinarà amb el futur Centre Tecnològic i de Desenvolupament de la Llet i el Formatge que impulsa l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Així ho considera l’alcalde de la capital alt urgellenca, Francesc Viaplana, el qual ha apuntat que els dos projectes han de sumar sinèrgies per enfortir el sector primari i el dinamisme econòmic del Pirineu. En aquest sentit, l’alcalde ha apuntat que en un futur el mateix Institut de la Llet es podrà instal·lar al Hub Tecnològic de Castellciutat.

Viaplana ha considerat que «en definitiva, nosaltres creem el Hub Tecnològic per crear aquestes sinèrgies. Ara l’Institut s’ubica en unes instal·lacions del departament perquè encara no tenim la infraestructura però hi encaixa. L’Ajuntament i el Consell Comarcal, a través de la Taula de la llet, també hem impulsat la creació de l’Institut de la Llet». L’alcalde de la Seu, ciutat que ha enfocat bona part de la seva estratègia comunicativa i econòmica en el sector làctic amb el lema «La capital del formatge», ha remarcat que «si es treballa i s’hi posa ganes, al final s’arriba als resultats que tots volem. El projecte del Centre Tecnològic i Desenvolupament de la Llet i el Formatge és en vies de creació en el marc del Hub Tecnològic que s’ha d’obrir a la Seu: «aquest projecte ja està engegat. Tenim l’associació i ara estem ultimant els tràmits per fer les obres i tenir les instal·lacions; de fet aquest nou Institut de la Llet també s’hi podrà instal·lar. El Hub el començarem al Cetap de la Seu però amb la voluntat que quan creixi pugi cap a la Ciutadella. Al cap i la fi, el que és important és que hi hagi aquestes eines i que, després, s’ubiquin on siguin més efectives. L’Escola Agrària em sembla un lloc fantàstic però després, i no està decidit, tindrà lloc si es vol a la Seu».

El projecte Seu Tech City, dins del pla Pirienus Tech Mountains, pretén establir un entorn de desenvolupament tecnològic a la Ciutadella de Castellciutat que generi feina i ajudi els joves a quedar-se al territori.