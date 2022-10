Els representants de la Plataforma Pro Residència per a la Seu d’Urgell han portat al Parlament aquesta setmana les 3.792 signatures recollides al secretari general de Drets Socials de la Generalitat, Oriol Amorós. En l’acte d’entrega, la delegació urgellenca ha estat acompanyada per l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, el vicealcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, i la regidora de Gent Gran, Marian Lamolla. Posteriorment, els membres de la Plataforma han estat rebuts per la vicepresidenta de la Cambra, Alba Vergés, després de la qual han participat en una visita guiada per les dependències del Parlament, ubicades al recinte de la Ciutadella de Barcelona. Les signatures demanen la construcció d’una nova residència per a la gent gran.