La delegació de l’Alt Pirineu d’Esquerra Republicana de Catalunya s’ha felicitat perquè, segons ha anunciat el mateix partit, ha aconseguit noves partides econòmiques per al Pirineu al pressupost de l’Estat per a l’any que ve. Així, segons ha explicat l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, el partit ha pactat «tres milions d’euros per a la construcció de l’equipament residencial per a la gent gran projectat a l’Horta del Valira, i que amb aquest acord es possibilitarà la seva licitació l’any vinent». Per la seva banda, la tinent d’alcalde de Salut i Gent Gran de la Seu, Marian Lamolla, ha afegit que «amb aquest projecte de pisos de serveis volem potenciar l’autonomia de les persones grans perquè puguin estar el màxim de temps al seu domicili».