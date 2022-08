Aquest dissabte ha entrat en funcionament el nou ramal ferroviari de Costablanca, entre Martorell (Baix Llobregat) i Castellbisbal (Vallès Occidental), en el marc dels treballs del Corredor Mediterrani i en el tram conegut com 'La Porta d'Europa'. El traçat es trobava fora de servei des dels anys 80, quan els trens van començar a fer ús del túnel de via doble de Castellbisbal i que transcorre en paral·lel. El ramal té una longitud d'1,8 quilòmetres, dels quals 810 metres són de túnel, i servirà d'alternativa durant els treballs en aquest túnel de doble via per adaptar-lo als estàndards europeus.

Inicialment, el túnel de Costablanca s'utilitzarà en ample ibèric i en una fase posterior s'implementarà l'ample mixt mitjançant el tercer carril. A més, s'han executat 1,8 quilòmetres de via, dels quals 1,4 quilòmetres són en placa i la resta sobre balast, i s'han instal·lat 1,8 quilòmetres de catenària, segons ha informat Adif en un comunicat. A banda, s'ha adaptat la infraestructura als gàlibs màxims corresponents als estàndards europeus. Paral·lelament, per reduir el seu impacte acústic i ambiental generat pel pas dels treballs, s'han col·locat al llarg d'una superfície de 867,4 metres quadrats. També, s'ha instal·lat una passarel·la per a vianants de 30,2 metres de longitud. Un cop obtinguda l'autorització de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària per a la seva posada en servei, els trens de viatgers i mercaderies passaran pel ramal remodelat mentre s'adapta el traçat el túnel de doble via entre Martorell i Castellbisbal per a les circulacions amb ample internacional. Quan acabin aquests treballs, el ramal restablert aquest dissabte se seguirà utilitzant per augmentar la capacitat de circulació de trens en un traçat que registra una elevada densitat de trànsit ferroviari de passatgers i de mercaderies. El tram on s'han fet aquests treballs es coneix com 'La Porta d'Europa' i permetrà enllaçar en ample internacional la infraestructura entre el Nus de Castellbisbal i la frontera francesa amb els trams entre el Nus de Vila-seca, Sant Vicenç de Calders i Martorell, actualment en construcció.