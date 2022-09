El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat ferma una sentència que obligava a aplicar el 25% de castellà a l’escola Josefina Ibáñez d’Abrera. La resolució anul·lava el projecte lingüístic del centre perquè considera que no contempla el caràcter vehicular del castellà com a llengua oficial, juntament amb el català. Un cop el Tribunal Suprem va decidir no admetre a tràmit el recurs del Departament d’Educació contra la sentència que obligava a aplicar el 25% de castellà, el TSJC declara ferma aquesta altra sentència sobre un centre concret.

Així, estableix un termini de 10 dies perquè Educació comuniqui al TSJC que ha rebut la interlocutòria. El departament també haurà d’informar en 10 dies de quin serà l’òrgan responsable del compliment de la sentència. Pot presenter recurs de reposició en 5 dies.