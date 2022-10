L'Estat ha adjudicat per 1,3 milions d'euros la redacció de l'estudi informatiu de l'enllaç entre l'autovia B-40 amb l'A-2 i l'AP-7 a Abrera i Martorell, segons ha informat el Ministeri de Transports aquest dimecres. L'estudi es posarà en marxa per comparar diferents alternatives per a la construcció d'un corredor que permeti garantir els moviments entre Barcelona, Terrassa, Lleida i Tarragona.

n una nota de premsa, Transports admet que la capacitat de l'enllaç d'Abrera per connectar amb les autovies A-2 i B-40 "és limitat", tot i que argumenta que la "proximitat" amb el nucli urbà d'Abrera "impossibilita" una solució mitjançant actuacions locals. Transports manté que l'estudi informatiu pretén donar solució als problemes de congestió, així com definir un nou corredor viari "de gran capacitat" que uneixi l'A-2, la B-40 i l'AP-7 mitjançant un 'bypass' amb el qual, segons indiquen, s'aconseguirà alleugerir l'enllaç de Abrera, alhora que es descongestionarà l'autovia A-2 al seu pas per la zona industrialitzada entre les poblacions de Martorell i Abrera.