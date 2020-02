Puigcerdà acull una sessió del projecte que busca els valors cívics dels catalans

Puigcerdà acollirà el pròxim dimarts dia 25 de febrer una presentació del projecte 'Posem en pràctica els nostres valors', a càrrec de la consultora Civis Govern Obert. L'activitat, en format de taller, servirà per explicar la col·laboració que estan duent a terme amb la direcció general d'Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat i que afecta Puigcerdà. Segons han explicat des de l'Ajuntament, «es tracta d'un projecte que té com a objectiu conèixer en profunditat els valors cívics dels catalans i les catalanes en comparació d'altres societats del món per tal d'orientar millor les polítiques del Govern de la Generalitat en el foment del civisme, generant oportunitats i confiança mútua en les relacions entre ciutadans i ciutadanes». La realització dels tallers forma part de la segona fase del treball, una vegada realitzada una enquesta. El taller es farà a les sis de la tarda al Museu Cerdà.