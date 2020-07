La gendarmeria francesa busca els autors d'unes pintades al Tren Groc

Indignació a la Cerdanya per una bretolada sobre una de les seves icones culturals i turístiques. El Tren Groc ha tornat a patir una pintada de grafiters en la totalitat dels vagons que ha canviat la fesomia antiga de color groc, que tan peculiar fa el conegut Canari de la Cerdanya, per la d'un metro de gran capital. Les autoritats franceses han anunciat l'obertura d'una investigació per aclarir l'autoria dels fets.

La bretolada no tan sols ha perjudicat l'aspecte del tren, que va reprendre el servei el mes de juny després d'uns mesos aturat per obres i el confinament, sinó que també ha convertit en opaques moltes de les finestres dels combois. Això ha obligat els treballadors de la Societat Nacional de Camins de Ferro (SNSF), propietària de la línia, a fer una primera intervenció d'urgència que permeti als passatgers veure l'exterior. Els fets s'han produït aquesta setmana a l'estació de la Tor de Querol, segons ha lamentat el director del Tren Groc, Laurent Lenfant, a la televisió pública France 3. En aquesta estació, que limita amb la frontera de Puigcerdà, els treballadors del servei ferroviari hi han trobat pots d'esprai. En aquest sentit, l'SNCF ha decidit presentar una denúncia per deteriorament de material de l'empresa i la gendarmeria ha obert una investigació. En les pintades hi apareixen les signatures dels autors.

No és la primera vegada que el Tren Groc pateix un atac de grafiters. Una de les anteriors ocasions en què van pintar més vagons va ser l'any 2015, també a l'estiu, quan la comarca més que duplica el nombre d'habitants amb segons residents i visitants.