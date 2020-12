Els representants polítics del Ripollès i la Cerdanya veuen els ajuts del Govern insuficients

Els consells comarcals i els alcaldes del Ripollès i de la Cerdanya s'han reunit telemàticament aquest dimecres amb la Govern per valorar les restriccions implementades al territori per frenar la propagació de la covid-19. Els batlles s'han queixat que els ajuts són "del tot insuficients" perquè no han tingut en compte tots els sectors afectats. Lamenten que s'hagin quedat fora les escoles d'esquí, el sector primari o els transportistes, entre d'altres. A més, han retret a la Generalitat que els ajuts s'hagin dissenyat "sense escoltar el territori". També han criticat que s'hagin destinat molts recursos a controlar els accessos a la comarca, però lamenten que no els consta "cap aportació de recursos al sistema sanitari per reforçar-lo".

Els batlles del Ripollès i el president del Consell Comarcal, Joaquim Colomer, han traslladat les seves queixes al vicepresident de la Generalitat amb funcions de president, Pere Aragonès, a la consellera de la Presidència en funcions, Meritxell Budó, i a la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés. Des del territori han fet notar el seu malestar per la manera en què s'ha fet l'anunci de les mesures, ja que, segons han denunciat, es van assabentar de les quantitats dels ajuts econòmics a través de la premsa i no de primera mà.

En aquest sentit, han lamentat que una setmana després de l'entrada en vigor del tancament perimetral i de les restriccions d'activitats determinades, ni els alcaldes ni tampoc el president comarcal han pogut donar resposta a la majoria d'inquietuds d'empresaris, treballadors, i a la resta de població en general. Segons lamenten a través d'un comunicat, els ha tocat "afrontar amb incertesa i manca d'informació aquestes circumstàncies greus i sobrevingudes".

El president del Consell Comarcal del Ripollès ha retret a la Generalitat que els ajuts econòmics s'han dissenyat "sense escoltar el territori" i critica que s'han "oblidat molts negocis que estan afectats indirectament pels tancaments". En aquest sentit, s'ha demanat que aquestes activitats també s'incloguin al paquet de mesures. Alguns dels sectors afectats que no s'han inclòs són, entre d'altres, escoles d'esquí, el sector primari i els productors agroalimentaris, els transportistes, les empreses de comunicació o les d'activitats culturals.

Tant des del Consell Comarcal com des dels ajuntaments es considera que aquests ajuts, a més de no cobrir tots els sectors damnificats, són "del tot insuficients". Segons detallen, les pèrdues d'un sol establiment de restauració de la Vall de Ribes des de l'inici de les restriccions d'activitat des de l'octubre fins ara poden arribar a ser de 250.000 euros, "una xifra que dista molt dels ajuts anunciats". Alhora també qüestionen que els ajuts tinguin el mateix import sigui quina sigui la dimensió de l'establiment.



La facturació del desembre representa el 40% de la temporada

En un sentit molt similar s'ha expressat l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, que ha recordat que entre principis de desembre i fins al dia de Reis la facturació dels sectors vinculats al turisme l és d'un 40% respecte al conjunt de la temporada. Amb tot plegat, considera que amb els ajuts del Govern "no se soluciona el problema" que tenen, per exemple, els restaurants que no poden obrir aquests dies. A més, ha ressaltat el fet que darrere d'aquests negocis n'hi ha d'altres que també se'n veuen afectats, com ara els productors o comerços que els abasteixen.

Piñeira ha demanat que hi hagi una única convocatòria per demanar els ajuts, fent que els diversos departaments del Govern es coordinin de forma interna. En aquest sentit, també ha dit que el procés de tramitació i l'arribada d'aquests ha de ser "àgil" i ha explicat que des de l'executiu els han transmès la voluntat de publicar-los al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 7 de gener, amb la idea que es puguin cobrar a finals del mateix mes. A més, ha afirmat que les restriccions han deixat la comarca en una situació de "crisi sistèmica".

El també vicepresident del Consell Comarcal de la Cerdanya també ha dit que a la reunió també s'ha demanat que els controls policials es cenyeixin a tancar el perímetre de la comarca, permetent, per tant, el trànsit entre els seus municipis. Així, ha citat el cas de l'enclavament de Llívia, que està rodejat de territori administrat per França, on per accedir-hi s'estan registrant cues pel fet que els mossos paren els vehicles que entren i surten de Puigcerdà just al límit entre aquest terme i l'Alta Cerdanya.

D'altra banda, pel que fa a la situació a l'Hospital de Cerdanya, el nombre d'ingressats per covid-19 ha augmentat en les darreres hores en dues persones, arribant fins a 16. Segons han indicat des del centre sanitari, des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 457 positius en aquest equipament. Les hospitalitzacions en aquest període han estat 148, s'han efectuat 27 trasllats i s'han donat 96 altes a domicili. Finalment, també en aquests mesos s'han hagut de lamentar nou morts a la comarca relacionades amb el coronavirus.

Sobre aquesta qüestió, Piñeira també ha demanat més recursos assistencials, davant l'increment de la "pressió" que està tenint l'Hospital de Cerdanya i l'Àrea Bàsica de Salut. Així, pel primer equipament ha defensat la necessitat de disposar de més personal i pel segon una major dotació econòmica. A més, també ha explicat que després d'aquestes festes nadalenques caldrà un "reforç" del Departament de Salut per tal de poder tirar endavant nous cribratges poblacionals.