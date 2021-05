El grup municipal de Compromís per la Seu, a l’oposició del govern de Junts i ERC, ha criticat la retirada de les tanques metàl·liques que delimitaven el càmping En Valira, als afores de la ciutat. Segons ha remarcat el grup adscrit al PSC, «a la Junta de Govern del dia sis d’abril del 2021 es va denegar de manera unànime el permís per retirar aquestes tanques i substituir-les per malla de simple torsió. Aquest espai de l’antic càmping està situat en un lloc visible i cal que es conservi una bona imatge i no permetre la degradació visual i paisatgística que pateix actualment gran part de la nostra ciutat. També cal considerar el tema de la seguretat que s’ha de garantir en tot moment». Així, Compromís «exigeix a l’equip de govern que s’actuï amb la màxima celeritat i contundència per tornar a recol·locar les tanques».