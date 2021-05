El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, va realitzar una visita institucional a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell en la qual ha estat rebut per l’alcalde de la ciutat, Jordi Fàbrega, conjuntament amb el vicealcalde, Francesc Viaplana, i altres membres de l’equip de govern. Talarn, que va signar el Llibre d’Honor de la Ciutat, va remarcar que «la Seu d’Urgell és un model de desenvolupament econòmic i social del nostre Pirineu en què la Diputació de Lleida té un paper important, com el té en tota aquesta àrea de la nació catalana que és la serralada pirinenca». Per la seva part, Fàbrega va posar l’accent en projectes per a la ciutat que tenen el suport de la Diputació, com ara el nou centre INEFC-Pirineus, la Fundació Sant Hospital, la remodelació de la biblioteca Sant Agust o el Ràfting Parc.