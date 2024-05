Puigcerdà inicia el procés de renovació de l’enllumenat posant els primers fanals led

L’Ajuntament de Puigcerdà ha iniciat la substitució de l’enllumenat públic tradicional per bombetes led amb una primera fase d’un procés en alguns carrers propers al nucli antic. L’equip de govern preveu la renovació que necessita bona part de la xarxa d’enllumenat de la vila durarà anys donat l’envelliment dels fanals i quadres de connexions.

En aquesta primera fase els nous fanals led s’estan instal·lant a l’eixample de Puigcerdà per, en la següent, fer-ho també en alguns dels espais més emblemàtics del nucli històric. La substitució dels fanals suposa un estalvi energètic del 70%, ja que els tècnics activen bombetes d’un consum de 300 wats i en treuen d’antigues que en consumien 1.000, segons ha xifrat l’equip de govern. Aquestes primera i segona fase del projecte té un cost de 24.000 euros i suposa una part molt petita de la renovació i la inversió que el consistori vol portar a terme en aquest àmbit. En aquest sentit, la vila de Llívia ha canviat recentment els fanals de la seva xarxa amb bombetes led i hi ha destinat una inversió d’1,4 milions d’euros.

La substitució dels fanals amb la nova tecnologia led no tan sols possibilita l’estalvi econòmic pel menor consum elèctric sinó que a la llarga també ha de suposar un estalvi de recursos al consistori atesa la feina que li ha de dedicar actualment a causa de les avaries. En aquest sentit, l’apagada d’alguns sectors a causa del mal estat dels quadres elèctrics ha generat sovint les queixes de veïns. El mateix regidor responsable d’Obres i Via Pública, Celso Llombart, ha assenyalat la situació de la xarxa de llum pública com un dels reptes més grans que te la seva àrea en l’actual mandat. La dimensió de l’actuació ha motivat l’equip de govern a plantejar-se l’externalització del servei, tal com també te sobre la taula pel que fa al servei d’abastament d’aigua.