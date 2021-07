L’Ajuntament de la Seu ha entregat els guardons del Premi Joles Senell de contes infantils, el qual continua la tasca del certamen Concurs Contes que Compten, estrenat ara fa dotze anys.

El concurs ofereix premis per a autors de totes les edats en cinc categories. A la categoria E, destinada a majors de 18 anys, el primer premi ha estat per a l’obra L’armari de les disfresses, de Pau Martí Clotet, de la Seu. La resta de guanyadors han estat La biblioteca que va i ve, d’Alba Domingo Clausó, de la Seu; El misteri del mocador vermell, de Jana Pluvinet Pagès, de la Seu; L’ós de peluix de l’avi, d’Abril López Moscoso, de la Seu; i Els quinze de Guiomar Galindo Solé, també de la capital alt urgellenca. El Premi, que té com a objectiu promoure la creació literària, l’organitza la Biblioteca Sant Agustí i Ràdio Seu.