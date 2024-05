Integra Pirineus rep un doble guardó per la inserció amb gestió forestal

El projecte Donem vida al bosc de l’entitat Integra Pirineus ha rebut un doble reconeixement amb dos premis per la seva tasca d’inserció social i laboral mitjançant els treballs forestals.

Segons han explicat des d’Integra Pirineus, Donem Vida al Bosc té per objectiu «la realització de la Gestió Forestal Sostenible als boscos del Pirineu per tal de reduir el risc de propagació d’incendis, millorar la biodiversitat i aprofitar les restes forestals per produir biomassa que s’utilitzi com a combustible sostenible». En aquesta línia, la tasca d’Integra Pirineus «va més enllà de vetllar per la Gestió Forestal Sostenible i esdevé una eina imprescindible per millorar la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social amb especial atenció a aquelles que tenen una discapacitat intel·lectual o un trastorn de salut mental».

Així, per un costat, el projecte ha guanyat el guardó a la categoria d’Emprenedoria Social als Premis d’Acció Social Maria Figueras i Mercè Bañeras entregats per Plataforma Educativa. Per l’altre, ha estat reconegut per ATADES, institució que ha considerat «Donem Vida al Bosc» un projecte que millora la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. Pel que fa al premi entregat per Plataforma Educativa, des d’Integra Pirineus han remarcat que valora el projecte Donem via al bosc «com un projecte consolidat que destaca per la seva funció de transformació social millorant la vida de les persones que s’atén i de la societat en general». Pel que fa al guardó d’ATADES, reconèix «activitats, públiques o privades, a favor del desenvolupament d’una societat oberta on sigui possible integrar plenament a persones amb discapacitat intel·lectual».

Integra Pirineus, creada l’any 2011 amb seu a la Seu d’Urgell i arrelada també a la Cerdanya amb la col·laboració dels patrons, té per objecte contribuir a la inserció social i laboral de persones en situació de risc d’exclusió social, amb especial atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de la salut mental. Ho fa a través de projectes i accions de desenvolupament del territori.