Pirineu adaptat sense fronteres

Per tal de visualitzar l’associació així com el fet que la discapacitat no ha de ser un obstacle per als grans reptes, l’Alexandre Chevalier ve de participar, amb el seu col·laborador Dimitri Dominguez, en el Nomad Raid del Marroc. La prova, realitzada tan sols amb vehicles de la marca i model Peugeot 205, ha portat l’Alexandre i en Dimitri a recórrer més de 5.000 quilòmetres des de l’estat francès creuant l’espanyol i, ja en el tram de competició, per les pistes africanes del Marroc. El seu ha estat l’únic vehicle adaptat de la competició. Ja de nou a Cerdanya expliquen que «ha estat una experiència increïble, d’ajuda entre tots i amb la gent del Marroc que ens trobàvem. Contràriament al que podíem pensar, no hem tingut problemes, tot s’acaba arreglant». La participació en la prova, de la qual se n’ha celebrat la quarta edició, té un caràcter solidari amb el transport de roba i material per a les poblacions locals com ara bicicletes.

Una vegada tornats de l’experiència, Ride Again posa a disposició del Peugeot 205 adaptat per a tothom qui el vulgui prova i, fins i tot, per tornar l’any que ve a la prova amb un nou copilot. Saben que la dificultat de compaginar una aventura com aquesta amb la feina i la vida familiar és complicat, però fan una crida als aficionats als viatges de la Cerdanya que vulguin provar-ho i, així, continuar un projecte solidari i de suport a l’esport adaptat.