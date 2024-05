Solsona acull una Fira de Sant Isidre amb accent pagès

Des de primera hora del matí, l'esperit pagès ha omplert el nucli antic de Solsona amb motiu de la 71a edició de la Fira de Sant Isidre. A banda dels seus elements més tradicionals, com les mostres de bestiar, les exhibicions de tractors i maquinària agrícola, enguany ha acollit una taula rodona on professionals del sector agrari i ramader del Solsonès han compartit reflexions i reivindicacions referents a la revolta pagesa, com també les manifestacions que han estat a l'ordre del dia darrerament.

El camp del Serra és, un any més, escenari d'una de les cites amb més rellevància de la comarca. El seu caràcter eminentment agrícola i ramader s'ha vist reflectit en les mostres i exhibicions que s'han organitzat i en la gran concurrència de visitants que ha tingut durant el matí i migdia. Una de les atraccions que ha comptat amb més assistents ha estat l'àmplia mostra de bestiar vaquí, equí, oví i caprí, que ha atret tant a grans com a petits. De la mateixa manera, l'abundant mostra de tractors ha atret un gran nombre d'interessats del sector.

Durant la taula rodona, cinc ramaders i agricultors d'arreu del Solsonès han compartit amb els més de seixanta persones que s'han reunir la cita. Una de les veus més destacades ha estat la d'Imma Puigcorbe, portaveu de la plataforma Revolta Pagesa i cara visible de la causa al Parlament, que ha denunciat l'incapacitat de les lleis actuals per satisfer les necessitats reals del sector i la sobre fiscalització de la pagesia amb l'excés de burocràcia. Un altre de les qüestions claus ha estat la sequera i la gestió de l'aigua que n'ha fet l'ACA en aquest context, el president de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès i alcalde de Lladurs, Daniel Rovira, ha denunciat les restriccions que s'han imposat al sector, fent que els ramaders haguessin de reduir el seu consum d'aigua fins al 50%.

El bon temps ha acompanyat els assistents durant el primer matí i migdia del certamen, fet que ha afavorit que més visitants s'animin a explorar la fira. Es preveu que el sol segueixi brillant pel que queda de fira.

